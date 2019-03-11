"Şehrimiz için son güne kadar çalışacağız"

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, meclis üyelerine gösterdikleri uyum nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çelik, Kayseri’nin geleceği ve geleceğin Kayseri’si için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclis, Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplanarak gündeminde bulunan 39 maddeyi karara bağladı. Toplantının açılışında meclisteki uyuma vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, bugüne kadar alınan kararların 590’ının oy birliği ile geçtiğini hatırlatarak meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda Talas-Mevlana-Aşık Veysel Bulvarı Raylı Sistem Hattı’nın finansmanı da gündeme geldi. Bu hattın finansmanının İller Bankası ile ortak yürütülen çalışma çerçevesinde İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanması konusunda yetki talebini içeren madde meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, madde ile ilgili açıklama yaparken son güne kader Kayseri için çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede Farabi Caddesi’nin devamında tüp geçitle Talas Bulvarı’na bağlanacak yol için Komando Tugay Komutanlığı ile protokol yaptıklarını da hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, Talas-Mevlana raylı sistem hattının finansmanı için de sona geldiklerini açıkladı. Geleceğin Kayseri’si ve Kayseri’nin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Çelik, İslam Kalkınma Bankası’ndan çok uygun şartlarda finansman sağladıklarını kaydetti.