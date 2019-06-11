0553 313 94 23

​Şehri yaşanır kılmak için paylaşmak..

Gazetemiz okurlarından Ali Yiğit, "Şehri yaşanır kılmak için paylaşmak.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Haziran 2019 Salı 13:29
​Şehri yaşanır kılmak için paylaşmak..

Ali Yiğit/Malatya

Meselenin özü paylaşmaktır..

Paylaşmak denilince aklımıza sadece maddi paylaşım gelmemeli..

​Allah’ın vermiş olduğu merhametimizi paylaşmalıyız..

Sevgiyi paylaşabiliriz.. Saygı  ve sevgi benliğin düşmanıdır o zaman benlik egosundan kurtulmanın yegane ilacı sevgi ve saygıyı paylaşmaktır.. Evden çıktığınızda ilk gördüğünüz kişiyle selamlaşmanız bir paylaşımdır.. Bir hasta ziyareti paylaşımdır..

Komşu ziyareti paylaşımdır..

Yolda kalmış birine yardım etmeniz bir paylaşımdır..

Aradaki sevgi ve saygı duygularımız ne kadar birbirine bağlanırsa  toplumsal sorunlara da duyarlılığımız artar. Toplumsal duyarlılık sayesinde kötülüklerin önüne geçebiliriz.. Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz..İyilikleri çoğaltmanın yegane yolu da paylaşımdan geçer..

Toplumsal duyarlılığımızı kaybettiğimiz taktirde şehir yaşanmaz hale gelir.. Şehri yaşanır kılan ise paylaşımdır.. İnsan tek başına hayatını sürdüremez ve birbirine muhtaçtır.. Paylaşmak en asil bir davranıştır.. Zaten herkes paylaşamaz ve bu yüce bir ruh halidir.

Paylaşmak aynı zamanda insan olma sanatıdır. Yaşamı sadece kendi dünyasından ibaretmiş gören bencillik ruhundan kurtulamayanlar.. Benlik zindanında çürümeye mahkûm kalırlar.

Batı vefayı hayatından çıkardı. Benliğini merkeze aldı.

Kapitalizmin insanoğluna yaptığı en büyük kötülük, paylaşma ruhunu katletmesidir. Kapitalizme ve komünizme bel bağlayanlar hayatlarını zindana çevirdiler.

Ve moderniteyle tanışan ve haşır neşir olan bizim insanımız da gittikçe paylaşım ruhundan uzaklaştı.

Peki bu çağ bizi nereye götürüyor? Toplumsal duyarlılıktan yoksun ve seyirci kalmamızı istiyor.

Toplumsal sorunlara lakayt kalan, sorumluluk kuşanmayan kitleler, egemenlerin ömrünü uzatmaktan başka bir özellik taşımıyor.

Adeta robot düzeni haline gelen insanımız makine misali işletilen insanlara dönüşüyor.

İnsanı bencilleştiren beşeri sistemler, insanlığı yalnızlık gayyasına ittiler. Yaşam alanı daralan yığınlar, şimdilerde sanal dünyalara sığınıyorlar. Sanal aleme kendini kaptıran insanımız gittikçe yanlızlaşıyor.. Kim kime dum duma? kendi dünyasını gaye edinip, büyümeyi hedef haline getirenler paylaşma duygusundan uzaklaştıkça, nefrete nefret katar olduk.

En kötü körlük toplumsal; sorunlara lakayt kalıp, nankörlüğü meslek edinmektir.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığını bir kenara bırakmamız lazım. Her koyun kendi bacağından asılır kolaycılığına kaçmamalıyız.

Bu dünya böyle gelmiş böyle gider deme lüksümüz olmamalıdır.

Bu nedenle vicdanlarımızı harekete geçirmeliyiz.

Bu sorun benden sorulur.. Çare bendedir diyebilmektir asl olan..

Öncelikle yüreklerimizi açmalıyız toplumsal sorunlara..

Toplumsal sınavımızı iyi vermeliyiz. Toplumdan ne devşirebilirim değil, yaşadığım topluma ne verebilirim diyebilmeliyiz.

Kiminle neyi paylaşacağız..

Paylaşmak derken sadece maddi paylaşım anlamamalıyız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:29
  1. Malatya
  2. Ali Yiğit
  3. merhamet
  4. Toplumsal duyarlılık
  5. Kapitalizm
  6. komünizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4. kattan düşen küçük çocuk hayatını kaybetti
    1. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    2. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    3. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    4. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    5. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    6. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    7. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    8. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    9. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    10. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    11. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    12. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    13. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    14. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    15. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    16. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    17. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    18. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    19. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    20. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    21. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    22. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    23. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    24. Filistin’den Batı Şeria'da Filistin..
    25. Mısırlı turistin unutkanlığı polisi..
    26. Bakan Turhan: "Son 16 yılda ulaştırma..
    27. Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede
    28. Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz..
    29. Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız..
    30. Borsa ilk yarıda düştü
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!