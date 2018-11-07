Şehri karıştıran yaratık!

Sosyal medya üzerinde bir Kastamonu sayfasında paylaşılan görüntüler internette kısa sürede yayıldı ve özellikle bölge halkında büyük korku ve paniğe yol açtı. Seydiler ilçesi Oyrak geçidi yolunda görülen yaratık yaklaşık 1 metre boylarında ve oldukça korkutucu. Herkes bu yaratığının ne olduğunu merak ederken çoğu kullanıcı da fotoğrafın 'photoshop' olduğu konusunda hemfikir.