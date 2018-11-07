Şehri karıştıran yaratık!
Bir sosyal medya kullancısının internette paylaştığı görüntüler üzerine tüm Kastamonu ayağa kalktı. İddialara göre mantar toplayan bir kişinin bu yaratık ormanda gördüğü iddia edildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 21:27
Sosyal medya üzerinde bir Kastamonu sayfasında paylaşılan görüntüler internette kısa sürede yayıldı ve özellikle bölge halkında büyük korku ve paniğe yol açtı. Seydiler ilçesi Oyrak geçidi yolunda görülen yaratık yaklaşık 1 metre boylarında ve oldukça korkutucu. Herkes bu yaratığının ne olduğunu merak ederken çoğu kullanıcı da fotoğrafın 'photoshop' olduğu konusunda hemfikir.
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