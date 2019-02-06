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"Şehri büyütecek yeni projeler hazırlıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Eksik ne varsa yapılması gereken ne varsa onları tespit ettik. Bu şehri daha nasıl büyütürüz diye yeni projeler hazırlıyoruz"

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:22
"Şehri büyütecek yeni projeler hazırlıyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa onları tespit ettik. Bu şehri daha nasıl büyütürüz diye yeni projeler hazırlıyoruz." dedi.

Özhaseki, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğinde (ASEMKOM) Başkan Ceyhan Gündüz ve üyelerle bir araya geldiği programda, vatandaşı doğrudan ilgilendiren pazardaki fiyat artışından belediyelerin sorumlu tutulduğunu söyledi.

Hal esnafına seslenen Özhaseki, "Birebir içinde yaşayan sizlersiniz. Üreten insanlarla muhatap olup burada tüketiciye iletme noktasında aracı olarak belki de en önemli görevi sizler ifa ediyorsunuz. Buradan alınacak doğru fikirlerin de iletilmesi gerekiyor. Ben bu konuda üzerime düşeni yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki eksiklikleri tespit ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Burada eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa onları tespit ettik. Bu şehri daha nasıl büyütürüz diye yeni projeler hazırlıyoruz. Tabii ki 'bunlar eskiden neden yapılmadı' demek doğru olmaz. Her başkan kendi dönemine ait ne ihtiyaçlar varsa onları belirler ve vatandaşa izah eder, vatandaş da yetki verir, başkan yapar. 30 sene önceki, 10 sene önceki ihtiyaçlar farklıydı."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:22
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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