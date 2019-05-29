Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları 30 Mayıs’ta sona eriyor

Erzincan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları programları Erzincanlılara farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Erzincanlıların beğenisine sunulan Şehr-i Can’da Ramazan Akşamlarında sona yaklaşılırken halk oyunları ekibi ve yerel sanatçılar Salı akşamı hünerlerini sergilediler.

Düzenlenen programlardan dolayı vatandaşlar, başta Belediye Başkanı Bekir Aksun olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları 30 Mayıs 2019 Perşembe günü düzenlenecek olan program ile bir daha ki Ramazan ayına kadar Erzincanlılara veda edecek.