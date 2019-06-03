Şehitlikte hüzünlü bayram

Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün vardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık şehitliğine gelmeye başlayan şehit yakınları mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Bazı şehit yakınları ise duygulu anlar yaşayarak mezar başında gözyaşı döktü.

Artvin’de 1993 yılında teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen şehit Özel Harekat Polis Memuru Secaattin Gülerek’in annesi Sevim Gülerek şehit bastonuyla geldiği şehit oğlunun kabrinin başında gözyaşı dökerek Kur’an-ı Kerim okudu. Oğlunun mezar taşını öpen anne Gülerek, “Oğlumun şehit haberi geldiğinde hepimiz mahvolduk. Babası kalp krizi geçirdi. Bacakları kesildi. Ben de hastalandım. Oğlumun olmadığı bir hayat çok kötü. Allah geride kalan iki yavruma uzun ömürler versin. 29 yaşında toprağa verdik. Benim oğlum çok güzeldi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Televizyonda her gördükçe aynı acıları yaşıyorum. Devletimize de Allah zeval vermesin” dedi.

“Allah teröristleri kahretsin”

Ağrı Tendürek Dağı’nda 1993 yılında teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen şehit jandarma İmdat Deniz’in kabrini ziyarete gelen şehidin ablası Gülbeyaz Deniz, şehit acısının anlatılmasının çok zor olduğunu vurguladı. Anne ve babasının kardeşinin şehit olmasının ardından hayatını kaybettiğini ifade eden Deniz, “Bu acıyı yaşayan bilir. Yine bir arefe günüydü kardeşimin şehit haberinin geldiği gün. Allah kimsenin başına vermesin. Allah teröristleri kahretsin. Artık anneleri yüreği yanmasın. Vatanımızı ve milletimizi Allah’ım korusun” diye konuştu.

“Evlat acısını Allah düşmanıma göstermesin”

Van’ın Gevaş ilçesinde 1997 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan şehit Jandarma Helikopter Pilotu Kıdemli Üsteğmen Ferruh Akyel’in babası Cemil Akyel ise oğlumun şehit haberi geldiğinde sarsıldıklarını belirterek, “Evlat acısını Allah düşmanıma göstermesin. Bunun acısı ölçülmez. Her bayramda geliyorum. Bu vatan üzerinde hepimiz kardeşiz. Hep birlikte kurduk bu vatanı” şeklinde konuştu.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Öte yandan, İlkadım Belediyesince Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara ücretsiz servi, çam ve defne fidelerinden oluşan bin 500 adet fidan dağıtıldı. Kıran Mezarlığı girişinde bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın verdiği talimat doğrultusunda servi, çam, defne fidelerinde oluşan bin 500 adet fidanın, Park Bahçeler Müdürlüğüne ait personeller vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapıldı. Bir noktadan yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fidanlar sabah saatlerinde iki saat içerisinde tükendi.