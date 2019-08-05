Şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy’de bulunan şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy’de bulunan şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasının ardından şehitliğimizin etrafının taş duvar ile örülerek çevrelenme çalışmalarına başlanıldı. Blediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Amacımız Dumlupınar ilçemizin bir çok yerinde bulunan şehitliklerimizin çevre düzenlemelerini yapıp ziyarete gelen vatandaşlarımızın huzur içerisinde dua edebilmelerini sağlamak’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.