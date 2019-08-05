Şehitliklere yıl sonuna kadar ücretsiz ziyaret turları

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı sonrasında başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek olan şehitlik ziyaretleri tertip edileceği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sair Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ve Dumlupınar İlçelerinde bulunan şehitliklerimiz ve anıtlarımızı daha önce hiç ziyaret edememiş olan, veya yeniden ziyaret etmek isteyen tüm vatandaşlarımız, 5 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında Kaymakamlığımıza başvuruda bulunacak. Kurban Bayramı sonrasında başvurular sıraya konularak yıl sonuna kadar şehitliklerimize ücretsiz ziyaret turları düzenlenecektir. Tüm vatandaşlarımız davetlidir’’ diye konuştu.