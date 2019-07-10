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Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon çalışmaları başladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde bulunan üç tepeler şehitliğinde ve Ağaçköy şehitliğindebakım ve onarım çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon çalışmaları başladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde bulunan üç tepeler şehitliğinde ve Ağaçköy şehitliğindebakım ve onarım çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’ Büyükaslıhanlar köyümüzde şehitlikte bulunan heykelin boyama, bakımı ve heykelin altında bulunan mermerin tadilat işleri gerçekleştirildi. Şehitlik etrafında düzenleme çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca Ağaçköy’de bulunan şehitliklerimizdeki çalışmalar devam ediyor. Mimar Kutyar Özer tarafından şehitlik bölgesindeki aplikasyon ve kodlama çalışmaları sürüyor. Altıntaş Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
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