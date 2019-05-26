Şehitlikler çiçeklendiriliyor

Gemlik Belediyesi, ilçede bulunan şehitliği bakımdan geçirerek çiçeklendiriliyor.

Gemlik Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınan şehitlikler, rengarenk çiçeklerle donatıldı. Şehitliklerde periyodik aralıklarla çiçeklendirme çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Türkiye için canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak azdır. Türkiye’nin birliği ve bağımsızlığı için canını veren tüm şehitlerimizi de bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.