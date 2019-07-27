Şehitlik yolu güzergahı değiştirildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Üçtepeler Şehitliği’ne giden yol güzargahının Kaymakamlık makamının çalışmaları ile değiştirildiği bildirildi.

Yapılan güzergah değişikliği ile ulaşım belli bir sürediğer alternatif yoldan yapılıp, yeni yolun sıcak asfalt ile kaplanacağı açıklandı.Sıcak asfalt çalışması öncesi yapılan ön hazırlık ve alt yapı iyileştirme çalışmalarını Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk yerinde inceledi.

Büyükaslıhanlar Üçtepeler Şehitliği’ne ulaşımın sağlandığı, aynı zamanda köy içinden geçen bu yol Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında olup yol güzergahı Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun talimatıyla değiştirildi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Yaptığımız güzergah değişikliği ve bu yolun sıcak asfalt ile kaplanması ile beraber Şehitliğimize ulaşım daha rahat ve daha konforlu olacak. Bununla birlikte ziyarete gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda tur otobüsleri ile gelen ziyaretçilerimizin ulaşım anlamında hiçbir zorluk çekmeden şehitliğimizi ziyaret edebilecekler” ifadelerini kullandı.