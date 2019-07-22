Şehitlik ve okulların bakımını hükümlüler yapıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Şehitlik ve köy okullarının bakı işlerini hükümlüler üstlendi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki denetimli serbestlik hizmetlerinden yararlanan hükümlüler tarafından yürütülen çalışmaların düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldüğünü ifade eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, “Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize vefa borcumuzu göstermek adına tertip edilen programların dahilinde bugün tüm şehitlerimiz için kabirlerin bakımını, temizliğini yaptık, gerekli yerlere ağaç diktik. Bunun yanısıra yaz tatili süresince geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarının bakımlarını da yapacağız” dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu öncülüğünde çalışmaların tanıtımı ilk olarak Nazilli belediyesi Eğriboyun Aile Mezarlığında bulunan şehitlikte yapıldı. Şehitlikte temizlik, bakım ve ağaçlandırma çalışması yapan Başsavcı Dönertaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahlatoğlu ve hükümlüler şehitler için de dua etti.

Denetimli Serbestlik hükümleri arasında yer alan ücretsiz çalışma yükümlülüğü gereği, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde böyle bir çalışma başlatıldığını belirten Müdür Ahlatoğlu, “Şehitlerimiz, arkalarında gözü yaşlı yakınlarını bırakarak özgürce yaşamamız için vatanı bizlere emanet ettiler. Bizlere düşen de elimizden geldiğince bu emanete sahip çıkmak, şehitlerimizin aziz hatırlarını yad etmek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliği içinde sistemli olarak bu çalışmayı devam ettirmek istiyoruz” dedi.