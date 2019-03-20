0553 313 94 23

Şehitlik ormanın bakımları yükümlüleri tarafından yapıldı

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılması sağlandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
Şehitlik ormanın bakımları yükümlüleri tarafından yapıldı

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılması sağlandı.


Yapılan protokol gereği Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu yararına çalışma cezasını infaz eden yükümlüler, Niğde Şehitler Ormanı’nın bakım, sulama ve genel temizliğini gerçekleştirdiler. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Dönmez yaptığı açıklamada; "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz, biz ise kurum olarak şehit ailelerimiz için önem arz eden ve Niğdeli Şehitlerimiz adına yapılan ormanın bakım ve temizliği konusunda bundan sonra her ay gerekli çalışmayı yerine getireceğiz. Çalışmaların devamı ile ülkemiz uğrunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor ve tüm şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını diliyorum” dedi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    1. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    2. Şırnak'ta şehit asker için tören
    3. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    4. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    5. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    6. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    7. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    8. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    9. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    10. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    11. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    12. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    13. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    14. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    15. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    16. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    17. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    18. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    19. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    20. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    21. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    22. Deprem anı marketin güvenlik..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
    24. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
    25. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    26. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    27. Mahalli şarkıcı terör propagandasından..
    28. Su zengini değiliz
    29. Başkan adayı Böcek, Alanyalı..
    30. Şahinbey Belediyesinden bir günde 7..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin