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Ali Erbaş: Şehitlik, İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitliğin, peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbe olduğunu söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:59
Ali Erbaş: Şehitlik, İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehitlik, peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir." dedi.

Erbaş, hac farizasını ifa etmek için Mekke'ye gelen şehit yakını ve gaziler için düzenlenen programa katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan programda şehit yakını ve gazilere hitap eden Erbaş, İslam tarihinden örnekler vererek şehitliğin önemine vurgu yaptı.

İlk İslam şehitlerinin Bedir Savaşı'nda verildiğini anımsatan Erbaş, "Bedir'de ilk İslam şehitlerimiz oldu. Peygamberimizin amcası, şehitlerin amcası Hz. Hamza şehit oldu." dedi.

Erbaş, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu ve şehitlerin bu imtihanı kazandığını belirterek "Şehitlik peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir." ifadelerini kullandı.

Herkesin birer şehit ve gazi adayı olduğunu söyleyen Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlattı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:59
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Kur'an'ı Kerim

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1624 dk önce
    HOCAM, ŞEHİTLİK NE DEMEK HERKES BİLİYOR. YENİ BİR ŞEY SÖYLEYİN MESELA HAC ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK? SİZCE NORMAL Mİ? BİR KİŞİ 20 BİN TL ALLAH TAN KORKUN. GAVUR PARASI YÜKSELDİ NASIL GİDECEĞİZ?? MESELA 81 İL MÜFTÜSÜNÜ BAŞKAN ERDOĞAN HALLETMİŞTİR. 900 İLÇE MÜFTÜSÜ FETÖ DEN ARINDIRILDI MI???
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