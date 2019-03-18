Gazi Mehmet Erdoğan

Yaklaşırken beni bir heyecan ve duygu dolu ama bir o kadar da gururla o günün gelmesini bekliyorum. Neden diye soracaksınız.

Ben kendimi tanıtayım. Ben 1954 doğumlu Kıbrıs gazisi ve 4 kardeşin en büyüğüyüm. 6 yaşında iken babam şehit oldu. Kısaca ben hem şehit oğlu hem de gaziyim.

Bu unvanımla ve şehit çocuğu olduğum için de gurur duyuyorum. Şehitlik gururdur, gazilik onurdur. Bizler bu onuru ömrümüz el verdiği müddetçe iyi yaşamalıyız. Bunu da paylaşmakla yani yaşadıklarımızı gelecek nesillere ve gençlere iyi anlatmalıyız.

Bizler birer canlı tarihiz. Gazi şehidin şahididir. Bizler şehitlerin şahitleri olarak bunları paylaşacak zemin ve ortam bulmalıyız. Bu da okullarda daha uygun olacağına inanıyorum.

Gençlerimiz üniversitelerde zaman zaman bakıyorum, gereksiz ve anlamsız bazı konferanslar veriliyor. Bunların yerine biz gaziler değerlendirilirse daha yararlı olur.

Beni ben anlatırım başkası anlatamaz. Onun için benim bu sesime ve isteğime önem verirseniz memnun olurum. Biz şehit yakınları ve gaziler unutulmak istemiyoruz.

Şunu iyi bilin ki; sevgililer gününe verilen önem bizlere verilmiyor. O da bizden kaynaklanıyor. Biz kendimizi anlatamıyoruz. Saygılarımla.