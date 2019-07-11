Şehitliğin bakımı hükümlülerden

Adıyaman’da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler şehitlikte bakım çalışmaları yaptı.

Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan 20’ye yakın hükümlü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte bakım çalışması gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince şehitliğe getirilen hükümlüler, burada ellerine aldıkları fırçalar ile önce şehitlikte bulunan ağaçların gövdelerine kireç ile badana yaptı. Ağaçlara yapılan bakım sonrasında kuru otlar, ağaçların yaprak ve dalları toplanarak çöpe atıldı. Hükümlülerin yapmış olduğu temizlik ve bakım çalışmaları sonrasında şehitlik pırıl pırıl bir hale geldi. Şehitlikte olmanın ve burada çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten hükümlüler, Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini söyledi.

Şehitliklerde bakım ve temizlik çalışmalarını bundan sonra da sürdürmeyi istediklerini vurgulayan Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, “Öncelikle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle yükümlülerimiz ile beraber tüm şehitlerimizin bulunduğu şehitliğimizde ağaçların badanası, yerlerin bakımları, bordur taşlarının bakımı, ağaç bakımı gibi işleri yaparak inşallah bizler de burada hizmetimizi sunacağız. Bu çalışamaya katılan bütün yükümlülerimize ve denetimli serbestlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan hükümlülerden T.G., "15 Temmuz öncesi buraya gelerek bir hayır işledik. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bizlere böyle bir imkan sağladı. Burada ağaçların bakımı, mezarların bakımı, çevre düzenlemesi yaptık. Güzel yani bizleri en azından topluma kazandırıyorlar. Bizim için faydalı böyle bir hayra vesile oldular. Yani şehitliğe geldik ve oldukça faydalı bir iş yapıyoruz. Mutluyuz, bizim için güzel bir şey” şeklinde konuştu.

Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Uzmanı Hüseyin Baydil ise konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri kapsamında bir plan dahilinde hükümlülerimizle kamuya yararlı bir işte şehitliğimizde çalışma gerçekleştirmek üzere bir plan kurduk. Bu plan dahilinde hükümlüler ile beraber buraya geldik ve gerekli çalışmaları yaptık. Yani bize düşen görevi tam yaptığımızı söyleyemiyoruz fakat elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerek şehitlerimizin anılması, gerekse de hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben kendi adıma ve müdürlüğümüz adına öncelikle burada çalışan hükümlü kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.