Şehitliğin bakımı hükümlüler tarafından yapılıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak amacıyladenetimli serbestlik altında bulunan vekamu hizmetiyükümlülüğü devam eden 5 hükümlüve personelinkatılımıyla şehitliğin; temizlik, bakım-onarım ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Bandırma’da Denetimli Serbestlik altında bulunan ve kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden 5 hükümlü ve personel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliğin temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, “Denetimli serbestlik; kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı; şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemidir. Haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen yükümlülerin, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerinin teşvik edilmesi, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak maksadıylatoplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde çalışarak geri ödemesi ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığımızca; ”15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında bu vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak amacıyladenetimli serbestlik altında bulunan vekamu hizmetiyükümlülüğü devam eden 5 hükümlüve personelimizinkatılımıyla şehitliğimizin; temizlik, bakım-onarım ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmış olup, bu çalışmalar daha öncesinde olduğu gibi bundan sonra daperiyodik olarak devam ettirilecektir. Devletin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını veren aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.