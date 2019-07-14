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Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımı tamamlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:34
Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımı tamamlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak. Müzede şehitlerin fotoğrafları ve özel eşyaları da sergilenecek.


Müze sergi salonunun girişinde yer alan ve o gece yaşanan olayların etkisinin bir enstelasyonla yansıtıldığı camlı bölümün üzerinden sergileme bölümüne geçilecek. Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türkiye’de gelişen olaylar, başlangıç saati itibari ile dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılacak. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan’da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar yer alacak. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı misali duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunulacak. Bir diğer bölümde de Kahramankazan’da gazi olan vatandaşların özgeçmişleri, 15 Temmuz gecesi ve gazi oldukları an yaşadıklarını anlattıkları röportajların bulunduğu kiosklar ve o gece çekilmiş fotoğrafların illüstrasyonları sergilenecek. Salonunun odak noktasına yerleştirilen dijital ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi ailesi ile yaşadıkları anlatılacak.


Kahramankazan’ın 9 şehidinin anıldığı sergileme ünitelerinde ise şehitlerin fotoğrafı ve kendilerine ait özel eşyaları yer alacak. Ayrıca, duvarda yer alan ekranlarda 9 şehidin her biri ile ilgili hazırlanan üç dakikalık filmler gösterilecek.


Ziyaretçiler, müze sergi salonunda yer alan kiosklar üzerinde bulunan ekranlarda 15 Temmuz olayları ile ilgili arşiv bilgilerine de ulaşabilecek. Müzenin bir diğer salonunda, Türkiye’de 15 Temmuz olaylarında şehadete eren tüm şehitlerimizin fotoğrafları yer alacak. Çıkış koridorundaki videowall ekranlarında ise ziyaretçilere yeni Türkiye’nin yeni dev projelerine ait bir film sunulacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:34
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