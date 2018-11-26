Şehitlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi.

Yaralı askerin tedavisi devam ediyor

Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde helikopter düşmüştü. Kazada 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı askerin tedavisi hastanede devam ederken, şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.