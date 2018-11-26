Şehitlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Sabah saatlerinde İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi.
Yaralı askerin tedavisi devam ediyor
Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde helikopter düşmüştü. Kazada 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı askerin tedavisi hastanede devam ederken, şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
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