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Şehitlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Sabah saatlerinde İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
Şehitlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi.

Yaralı askerin tedavisi devam ediyor

Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde helikopter düşmüştü. Kazada 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı askerin tedavisi hastanede devam ederken, şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
  1. Sancaktepe
  2. Yenibosna
  3. helikopter kazası
  4. Adli Tıp Kurumu

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