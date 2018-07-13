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Şehitlerin anısına bastırılan paralarla Türk bayrağı yaptı

Yozgat'ta 8. sınıf öğrencisi Alperen Ertuğrul, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan madeni 1 liraları biriktirerek Türk bayrağı yaptı.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:01
Şehitlerin anısına bastırılan paralarla Türk bayrağı yaptı

Yozgat'ta 8. sınıf öğrencisi Alperen Ertuğrul, 15 Temmuz şehitleri anısına biriktirdiği 249 özel 1 liralık madeni para ile Türk bayrağı yaptı.

Bakkal, market ve fırınlarda yaptığı alışverişlerde 15 Temmuz şehit ve gaziler anısına bastırılan 1 liraları biriktiren Ertuğrul, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı nedeniyle her şehit anısına 1 lira yerleştirerek 249 lira ile Türk bayrağı oluşturdu.

Üniversiteye kadar özel madeni para biriktirmeye devam edeceğini belirten Ertuğrul, yaptığı alışverişte 15 Temmuz şehit ve gaziler anısına bastırılan 1 lirayı gördüğünde çok şaşırdığını ve ilgisini çektiğini ifade etti. 

Daha sonra bunları toplamaya başladığını anlatan Ertuğrul, "Market ve fırından alış veriş yaptığımda kasiyerlere 15 Temmuz 1 lirasının olup olmadığını soruyordum. Kasiyerler de ellerinde olanı bana para üstü olarak veriyorlardı. Yaklaşık bir yılda 320 adet topladım. Bu paralarla da 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anısına ve her şehidi temsilen 249 paradan oluşan Türk bayrağı yaptım." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:01
  1. Yozgat
  2. 15 temmuz şehitleri

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