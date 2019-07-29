0553 313 94 23

Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor

Geçen yıl bir avuç gönüllü ile "Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" diyerek yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar’da 5, Türkiye genelinde de 33 kütüphane açtı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor

Geçen yıl bir avuç gönüllü ile "Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" diyerek yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar’da 5, Türkiye genelinde de 33 kütüphane açtı.


Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, ülkenin dört bir yanındaki okul ve kurumlarda; toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteği ile kütüphane açmaya devam ediyor. Açılan kütüphanelere şehitlerin ismi verilerek hatıraları yaşatılıyor. Kırmızı beyaz dizayn edilen kütüphanelerin yine bir köşesinde de şehit üniforması sergileniyor.



"Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik"


Kütüphaneler hakkında bilgi veren Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, her kahramanın gölgesinde bir kütüphane kurmak istediklerini söyledi. Kalafat yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2018’de bir avuç gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kalafat, "Kitaplarla yaşayan şehitler sloganıyla çıktığımız bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığından projemize uygunluk alarak çalışmalarımıza başladık. Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Yine aynı zamanda geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığımızdan projemize referans alarak tüm Türkiye genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"Şehitlere ödeyemeyeceğimiz bir borcumuz var"


Afyonkarahisar’da yapımı devam eden 5 yaşayan şehit kütüphanesi olduğunun altını çizen Kalafat, "Bunlardan bir tanesi Aile ve Çalışma Bakanlığımızın Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi’nde. Diğer 4 tanesi ise devlet okullarında bulunuyor. İç dizaynını, boyasını, parkelerini ve mobilyalarını gönüllü arkadaşlarımızla beraber vakitlerimizden fedakarlık yaparak yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde içtiğimiz su, aldığımız nefes ve yaşadığımız hayat var. Bu yaptığımız çalışmaları bir borç olarak görüyoruz ama ödeyemeyeceğimiz bir borç olarak” ifadelerini kullandı.



"Şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz"


Türkiye genelinde şu ana kadar yaklaşık 33 yaşayan şehit kütüphanesinin açıldığını ifade eden Kalafat, Afyonkarahisar’dan Van’a her ilde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Kalafat, “Bu anlamda bütün gönüllü arkadaşlarımıza ve tüm koordinatörlerimiz olarak bunu bir zevkle yapıyoruz. Hepimizin kendi işi var. Biz bunları akşamları ve boş kaldığımız zamanlarda yapıyoruz. Bunun bir fedakarlık olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye genelinden bizlere kitap desteği geliyor. Biz bu kitapları kütüphanelere koyup, okunmasını sağlıyoruz. Bunun yanında şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.



"Gönüllü olarak çalışıyoruz"


Ekip üyesi Hasan Çakar ise gönüllü olarak kütüphane kurulum çalışmalarına katıldığını belirterek; “Afyonkarahisar’da yaşayan şehit kütüphaneleri adına kütüphane kuruluşlarında vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kitap toplama aşamasında boyama aşamasına gönüllü olarak şehitlerimizin için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
  1. kitap
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretim Elemanı Dr. Türkmen: "Bilim dünyasının, nükleer teknoloji geliştikçe kanserin tarihe gömüleceğine dair güçlü kanıtları var"
    1. Öğretim Elemanı Dr. Türkmen: "Bilim..
    2. "İşverenler diploma peşinde değil,..
    3. Merkez’den güncelleme mesajları..
    4. MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kilis..
    5. Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da..
    6. Selin vurduğu Düzce’den bir acı haber..
    7. Balıkçı ağına takılmıştı! İmha edildi
    8. Büyükşehirden Çamlıca Mahallesinde..
    9. Türkiye masaya yumruğunu vurdu!..
    10. Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon..
    11. Köpeklerin saldırdığı gelincik telef..
    12. Binlerce bisikletli ‘Görünür Ol’mak..
    13. Boko Haram cenazeye saldırdı: En az 65..
    14. Volkswagen'in yeni fabrikası ile..
    15. Yüzlerce caretta caretta yumurtadan..
    16. Her firma için ayrı bir reçete!
    17. Endonezya'da madende göçük: 3 ölü, 1..
    18. Müdür Çatal’dan Başkan Bozkurt’a..
    19. Bunlar saçlara zarar veriyor
    20. Hayırsever vatandaşların kurban..
    21. 42 bin çocuk ilk kulacını portatif..
    22. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu..
    23. MTV’de son iki gün!
    24. 25 kişilik kredi dolandırıcılığı..
    25. Şırnak’ta cami, çocuk ve aile..
    26. Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı..
    27. Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri..
    28. Pasinler’de Altın Kemer Mirzapu’nun..
    29. 100 yıllık ata yadigarlarını topladı,..
    30. Mevsimlik tarım işçileri fındık..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu