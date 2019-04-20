Şehitlerimizi uğurluyoruz Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, memleketi Iğdır'da toprağa verildi

IĞDIR (AA) - Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, memleketi Iğdır'da son yolcuğuna uğurlandı. Şehit Çiyapul'un naaşı, Aralık ilçesindeki Karasu Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından vatandaşların omuzlarında "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Asri Mezarlığı'na götürülen şehidin naaşı, okunan duanın ardından toprağa verildi. Şehit Çiyapul'un cenaze törenine şehidin yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel de katıldı.



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