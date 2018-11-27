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Şehitlerimizi uğurluyoruz

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, son yolculuklarına uğurlandı- Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı

27 Kasım 2018 Salı 16:25
Şehitlerimizi uğurluyoruz

ANKARA (AA) - İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler Şaylan ve Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından, Şaylan ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

- Kardeşini pilot kıyafetiyle uğurladı

Tören geçişi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Julide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, güçlükle ayakta durabilen şehit anneleri ve eşlerini teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan törene pilot kıyafetiyle katılan şehit Emre Vahit Bekli'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Törenin ardından şehitlerin naaşları toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:25
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