Şehitlerimize ve ordumuza armağan...
Gazetemiz okurlarından Muharrem Demirbaş, "Şehitlerimize ve ordumuza armağan..." başlıklı şiirini bizimle paylaştı.02 Nisan 2019 Salı 11:35
Muharrem Demirbaş
Şehitlik en yüce rütbe askerde
Ulaşır cennete en güzel yerde
Kavuşur Allah’a peygambere de
Firdevsi cennetlerde subay da er de
Muhammed(sav)’e komşu yerimiz bizim
*
Dedemiz de şehit soyumuz gazi
Can verin şan verin koruyun bizi
Silinmez ülkemden Mehmedin izi
Bin düşmana bedel erimiz bizim
Muhammet Alidir yerimiz bizim
*
Bir müjde verecem ben hepinize
Şehit oldu diye yanmayın bize
Şefaatçiyiz burada binlercenize
Biz sizle hep biriz kalp gözümüzle
Meleklerle birdir huyumuz bizim
*
Burada peygamberle hep diz dizeyiz
Kayboldu sanmayın içinizdeyiz
Cennet bahçesinde bin bir huriyle
Adn cennetlerde gezinmekteyiz
Kevser ırmağından suyumuz bizim
*
Dirilip bin kere ölmek isteriz
O zevki bin kere tatmak isteriz
Fatiha gönderin sizden dileriz
Bin kâfire bedel erimiz bizim
Muhammed (sav)’e komşu yerimiz bizim
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