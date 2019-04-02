Şehitlerimize ve ordumuza armağan... Gazetemiz okurlarından Muharrem Demirbaş, "Şehitlerimize ve ordumuza armağan..." başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Muharrem Demirbaş Şehitlik en yüce rütbe askerde Ulaşır cennete en güzel yerde Kavuşur Allah’a peygambere de Firdevsi cennetlerde subay da er de Muhammed(sav)’e komşu yerimiz bizim * Dedemiz de şehit soyumuz gazi Can verin şan verin koruyun bizi Silinmez ülkemden Mehmedin izi Bin düşmana bedel erimiz bizim Muhammet Alidir yerimiz bizim * Bir müjde verecem ben hepinize Şehit oldu diye yanmayın bize Şefaatçiyiz burada binlercenize Biz sizle hep biriz kalp gözümüzle Meleklerle birdir huyumuz bizim * Burada peygamberle hep diz dizeyiz Kayboldu sanmayın içinizdeyiz Cennet bahçesinde bin bir huriyle Adn cennetlerde gezinmekteyiz Kevser ırmağından suyumuz bizim * Dirilip bin kere ölmek isteriz O zevki bin kere tatmak isteriz Fatiha gönderin sizden dileriz Bin kâfire bedel erimiz bizim Muhammed (sav)’e komşu yerimiz bizim

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