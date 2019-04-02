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Şehitlerimize ve ordumuza armağan...

Gazetemiz okurlarından Muharrem Demirbaş, "Şehitlerimize ve ordumuza armağan..." başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

02 Nisan 2019 Salı 11:35
Şehitlerimize ve ordumuza armağan...

Muharrem Demirbaş

Şehitlik en yüce rütbe askerde

Ulaşır cennete en güzel yerde

Kavuşur Allah’a peygambere de

Firdevsi cennetlerde subay da er de

Muhammed(sav)’e komşu yerimiz bizim

*

Dedemiz de şehit soyumuz gazi

Can verin şan verin koruyun bizi

Silinmez ülkemden Mehmedin izi

Bin düşmana bedel erimiz bizim

Muhammet Alidir yerimiz bizim

*

Bir müjde verecem ben hepinize

Şehit oldu diye yanmayın bize

Şefaatçiyiz burada binlercenize

Biz sizle hep biriz kalp gözümüzle

Meleklerle birdir huyumuz bizim

*

Burada peygamberle hep diz dizeyiz

Kayboldu sanmayın içinizdeyiz

Cennet bahçesinde bin bir huriyle

Adn cennetlerde gezinmekteyiz

Kevser ırmağından suyumuz bizim

*

Dirilip bin kere ölmek isteriz

O zevki bin kere tatmak isteriz

Fatiha gönderin sizden dileriz

Bin kâfire bedel erimiz bizim

Muhammed (sav)’e komşu yerimiz bizim

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:35
  1. Muharrem Demirbaş
  2. Şehitlik
  3. cennet
  4. Muhammed(sav)
  5. Firdevsi cennet
  6. şehit
  7. gazi
  8. Muhammet Ali
  9. Kevser ırmağı
  10. Fatiha
  11. Adn cennet

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