Şehitlerimiz üzerinden algı operasyonu

İşte o yazı;



Sosyal Medya Teröristleri

Sosyal medyada yalan, yanlış bilgilerle ve görsellerle halkı manipüle etmeye çalışan gruplar hakkında Unay “Sosyal medyada hangi konuda olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin bir grup hazır vaziyette bekleyip olayları nasıl çarpıtırım? Devleti milletin gözünde küçük düşürebilirim diye bekleyen bir güruh peyda oldu. Milli ve manevi değerleri sömüren bu güruhvatandaşlarımızı da bu kötü emellerine alet ediyorlar. İnsanların değerlerini sömürerek hareket eden ve kışkırtıcı yayınlara imza atan bu kişiler yeni terör alanı olan sosyal medyada hızlı şekilde organize oluyorlar. Terör konusunda çok başarılı olan devletimiz ne yazık ki bu yeni terör alanında şuana kadar başarı olamadı. Bununla ilgili olarak acilen bir eylem planı hazırlanıp devreye sokulmalıdır."

Ülkeyi Aczi yet İçinde Göstermeye Çalışıyorlar

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun "bir paltoda veremiyorsunuz" diyerek devleti aczi yet içinde gösterme girişimi üzerine Unay ”Bu tip haberleri yaparak halkın devlete karşı olan güvenini azaltmaya çalışıyorlar. Nerede ülke menfaatlerine ters işler varsa hemen orada hazır ol vaziyetinde bekleyen bir ana muhalefet partimizin varlığı herkesçe malumdur. Bu olayda da bizi şaşırtmayarak yine ülke ve devlet aleyhine açıklamalarda bulunarak bunu siyasi bir rant aracı olarak kullanmak istemeleri aslında sadece bir fırsatçılık değil aynı zamanda ülkeye karşı duruşun bir göstergesidir. Ayrıca bu tarz haber yapacak ya da bu konular üzerine görüş bildirecekseniz bölgeyi tanımanız gerekiyor. Tabi bunlarda bu yok bunlar için önemli olan paylaşımı yapıp algı oluşturmak yetersiz malzeme kullanıldığı bilgisini insanların zihinleri kazımak ve ülkeyi sanki bir aczi yet içindeymiş gibi göstermek."

Peki, Olay Nasıl Olmuş?

Askerlerimizin donarak şehit olması olayının nasıl oldu? Unay, "Bakınız sadece askeri değil her olayda özellikle kışın hava şartları aniden değişiklik gösterebilmektedir. Bakan Soylunun da açıkladığı gibi operasyon bölgesi dağlık bir arazidir. Ani hava değişikliği sonrası operasyon iptal ediliyor, arazinin yapısı itibarıyla havadan veya yaya olarak ulaşılabilecek olan bölgeye bir kaç kez helikopter gitmeye çalışsa da olumsuz hava şartları müsaade etmemiştir. Hızlıca yaya olarak ulaşmak için mücadele eden birlikler malum yere geldikleri vakit 2 askerimiz hipotermi (yani soğuk havada uzun süre kalan kişilerde vücut sıcaklılarının 35 dereceye düşme durumu) geçirdikleri görülmüş 1 askerimiz helikopterde müdahale esnasında diğer askerimizde hastanede hayatını kaybederek şehit olmuşlardır. Allah şehadetlerini kabul etsin."

"Ayrıca bu paylaşılan resim ve videolar operasyon bölgesi ile ve olayla alakası kesinlikle yoktur. Dikkatli bakılınca yatan kişilerin arkası ve altları toprak ayakuçları da betondur."

İki Yüzlü Müttefikler ve Kuklaları

Sosyal medyada açılan etiketlerle yapılan yorumları incelediğimizde ne tür bir sonuç çıkıyor Unay, “Olay gerçekleşip askerlerimizin şahadet haberi gelmeye başlayınca 2 hashtag açılmış #donuyoruz ve #Tuncelisehitleri bunları incelediğimizde #donuyoruz hashtagına atılan tweetlerin %91'i Türkiye’den, %9'da diğer ülkelerden atılmış. Bu sonuçlar gayet normal genelde üzüntülerini bildiren vatandaşlarımız tarafından kullanışmış bu hashtaga Amerika'dan %1,3 gibi makul denecek seviyede tweet atılmış."

" #Tuncelisehitlerihashtagını incelediğimizde tweetlerin %75 Türkiye geriye kalan %25 Amerika'dan atılmış bu çok manidar başka hiçbir ülke den tweet yok. Bu durum gösteriyor ki bu olayda da en çok etkiyi Fetö ve ona bağlı olanlar tarafından yapılmış. Peki, bizler fetö iti ve kukla olan Emre Uslu gibilerini biliyoruz da bunlara ekstradan destek verenler kim? acaba ypgpkk ya maddi ve silah yardımı yapan ikiyüzlü müttefikler olabilir mi?”

Bu Bir Algı Operasyonudur

Unay, "Bu bir algı operasyonudur. Pkk, Ypg, Fetö bunların iç ve dış işbirlikçileri, sempatizanları ve ülkemizde terör operasyonlarından rahatsız olan tüm mecralar bizzat bu işin içerisindedir."

”Sayın İçişleri Bakanı Soylunun da açıkladığı gibi Türk askeri en modern silah, teçhizat ve malzemeleri kullanmaktadır. Bunun aksi iddia edenler ya cahil ya da bu ülkenin büyüklüğünü hazmedemeyen iç veya dış düşmanlardır. Son dönemlerdeki yerli ve milli, silah ve teçhizat yapımlarıyla gösterdik ki Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en modern Ordusudur."

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum.