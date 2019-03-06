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Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehidin ismi alt geçide, bir şehidin ise parka verilerek yaşatılacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehidin ismi alt geçide, bir şehidin ise parka verilerek yaşatılacak.


2016 tarihinde Hakkari Çukurca’da güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında 3 Eylül’de çıkan çatışmada yaralanan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İnegöl’e bağlı mesudiye mahallesinde ikamet eden ailesi yeni yapılan mesudiye alt geçidine oğullarının isimlerini verilmesini talep etti. Bu talep üzerine İnegöl Belediye meclisinde görüşülerek şehidin isminin Yeni yapılan alt geçide verilmesi meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.


Diğer bir talepte ise geçtiğimiz yıl Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalındaPKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in ailesinden geldi. Şehit ailesi çocuklarının isminin mahallede bulunan parka verilmesi istedi. Belediye meclisinde yapılan görüşmede bu madde oy birliğiyle kabul edildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehit yakınlarına öncelikle sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarından hem belediyemize hem de kaymakamlığa gelen talepler vardı. Bunları önemsiyoruz. Çünkü o ismi yaşatmakla kalmıyoruz, ülkemize, milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yapılan menfur saldırıları unutmamak istedik. Bu isimlerin yaşamasının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
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