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Şehitleri anmadı... Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara karşı sesini çıkarmayan Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan afişlere tepki gösterdi. Vatandaşlar ise Gökhan Özoğuz'a sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
Şehitleri anmadı... Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!

 yeniakit.com.tr 

Yerel seçimlerde HDP ile CHP'yi destekleyen Gökhan Özoğuz, "Türk askerinin itibarını zedeliyor" bahanesiyle 15 Temmuz afişlerini hedef alması sosyal büyük tepkiye neden oldu.

'15 Temmuz Destanı' adı verilen afişlerin görüntülerini paylaşan Özoğuz, sosyal medyada imla kuralı tanımadı ve "Bu çizİmlerinden nefret ediyprum !Çok yanlış .Olayı sanki bütün TÜRK ASKERİ yapmış gibi hissettiriyor ,Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba ? diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir . BUNLAR DERHAL YASAKLASIN" mesajını paylaştı.

 

Sosyal medyadan büyük tepki çekti

Şehitleri hatırlamayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde bu tepkiyle dikkat çeken Gökhan Özoğuz'a vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medyada vatandaşlar "Gökhan herkesi kendi zeka seviyen gibi sanma, Türk milleti kendi askerini tanır", "Bu milletin gönlünde şerefli Türk askerinin yeri de vardır itibarı da", "Hem polis ve asker düşmanlarına oy verip hem de Türk askeri duyarı kasmak karaktersizliktir", "Darbeyi kim yaptı peki palyaçolar mı?", "Darbe gerçekleşseydi kahraman Mehmetçik yönetime el koydu diye sevinecektin", "Bu millet o resimdekilerin kim olduğunu biliyor" gibi tepkilerde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
  1. Gökhan Özoğuz
  2. 15 Temmuz

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