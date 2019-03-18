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Şehitleri anma gününde şehit ailesine anlamlı hediye

Hakkari’de 1998 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Er Hasan Yiğit’in Trabzon’un Maçka ilçesi Bakımlı mahallesinde yaşayan ailesi Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Şehitleri anma gününde şehit ailesine anlamlı hediye

Hakkari’de 1998 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Er Hasan Yiğit’in Trabzon’un Maçka ilçesi Bakımlı mahallesinde yaşayan ailesi Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü gibi anlamlı bir günde Maçka Belediyesi tarafından yaptırılan yeni evlerine kavuştu.


Bakımlı Mahallesinde yaşayan şehit babası 85 yaşındaki Dursun ve şehit annesi 80 yaşındaki Fatma Yiğit’in evleri oturulmayacak durumdaydı. Maçka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Sıcak Yuvam Projesi’ kapsamından Yiğit ailesi için yeni ev yapıldı. Ev de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde şehit ailesine teslim edildi.


Yiğit Ailesi’ni yeni evinde Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Koray Koçhan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Başaran ve AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur ziyaret etti. Sıcak Yuvam Projesi kapsamında 8. evin teslimi yaptıklarını ifade eden Başkan Koçhan, “Şehitlerimizin aileleri her zaman ziyaret ediyoruz. Dursun amcam ve Fatma teyzemizin bir ev problemi vardı. Maçka Belediyesi olarak daha önce 7 ev yaparak ilçemizde gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştik. Şimdi de 8’inci evimizi Yiğit ailesine teslim ettik. Onların duaları bizlere yeter. Özellikle Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde evimizi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.


Şehit annesi Fatma Yiğit ise yaptığı açıklamada, “Allah devletimizden razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Belediye Başkanımız Koray Koçhan’a çok teşekkür ederiz. Bizleri güldürdü, Allah da sizleri güldürsün” diyerek dua etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
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