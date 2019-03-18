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Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü Şenkaya’da kutlandı

Şenkaya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:40
Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü Şenkaya’da kutlandı

Şenkaya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Anma töreni Cumhuriyet Meydanında, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.Çelenk törenin ardında Anma programına Şenkaya İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda devam edildi.


Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını Akşar Ortaokul Müdürü Tuncay Gök yaptı. Gök konuşmasında, “Çanakkale’de 104 yıl önce, 100 binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil, eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyse, buna savaş diyemezsiniz ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır.” dedi.


Gazi Rüstem Altaş yaptığı konuşmasında, “18 Mart Çanakkale’nin geçilmeyeceğinin, Türk milletinin esir edilmeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk Milletinin bayrağının şanını, canından üstün tutan şehitlerimiz ne mutlu size ki en kutsal emanetinizi aldığınız gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdınız.” dedi.


Anma töreninde, öğrencilerin hazırlamış olduğu Vatan Sağolsun tiyatro gösterimi yapıldı. Tiyatro oyununda katılımcılar göz yaşlarına hakim olamadı.


Anma töreni şiirler okunarak ve günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verilerek sona erdi.


Anma törenine Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Akif Yorulmaz, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, halk ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:40
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