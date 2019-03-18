Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Çanakkale şehitlerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terör örgütü PKK ile mücadelede, Türk askerinin dünyanın dört bir yanında katıldığı askeri harekatlarda, misyonlarda ve 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün millet olarak büyük gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de askerlerine "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." dediğini hatırlatan Büyükelçi Esenli, Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve Türk milletinin zaferi olan Çanakkale'nin tarihe geçtiğini ve Kurtuluş Savaşı'nın temellerini oluşturduğunu ifade etti.

Büyükelçi Esenli ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, fedakarlık, onur, korkusuzluk, kahramanlık ve şanlı bir milletin evlatları olunduğu gibi çok önemli değerleri hatırlattığını kaydetti.



