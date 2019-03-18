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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitlikte tören yapıldı.

Törende Kaymakam Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu tarafından şehitlik anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından dua edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, törene CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'un da katıldığını gördü.

Yiğit, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz. Hangi yüzle buraya geldiniz, onlar buradaysa ben yokum, ya onlar gidecek ya ben gideceğim, onlarla aynı havayı teneffüs etmem." diyerek törene katılan CHP yöneticilerine tepkisini dile getirdi.

Güvenlik görevlileri ve protokol üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yiğit, daha sonra tören alanından ayrılarak, yakınlarıyla şehitlikteki kızının kabri başında program bitene kadar bekledi.

Tören, şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Bünyan
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