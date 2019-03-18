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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bazı sendikalar anma mesajları yayımladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bazı sivil toplum kuruluşları mesajlar yayımladı.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye'yi parçalamak düşüncesinde olan emperyalist güçlerin hüsrana uğradığı bir dönemin yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Taşkın, "Tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 104. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren, çok kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin var olabilmek adına azimle mücadele ettiği bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Annelerini, eşlerini, çocuklarını, eğitimlerini bırakarak ölüme koşan şehitlerin memleketlerine, evlerine geri dönmeyi hiç düşünmeden mücadele ettiklerini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve akan kanla vatan olmuştur. Onların hatıralarına hürmet edilmelidir. Bu vatanın kolay kazanılmadığını herkesin bilmesi gerekir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanın korunması, ülkemizin kalkınması ve daha ileriye gitmesi için Çanakkale ruhunun çok iyi anlaşılması gerekir"

- "Milletimiz her türlü tehditlere karşı uyanık olmalı"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de Çanakkale Zaferi'nin milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

En az dün kadar bugün de milletin bekası için ihtiyaç olan Çanakkale ruhunun nesillere kazandırılmasının milli gelecek açısından hayati derecede önem arz ettiğini vurgulayan Gök, "Çanakkale ruhundan ilham ve feyz alamamış gafillerin ve milli duyguları körelmiş mihrakların kökü dışarıda, ucu ve uzantıları içeridedir. Tıpkı 104 yıl önceki gibi bugün de aziz milletimiz vatanına yönelmiş her türlü tehdide karşı uyanık olmalı, dimdik ayakta durmalıdır." ifadesini kullandı.

- "Çanakkale'de büyük bir zafere imza atılmıştır"

Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunca yayımlanan mesajda da Birinci Dünya Savaşı'nda ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin bir kahramanlık destanı olduğuna işaret edildi.

18 Mart 1915'te kazanılan Deniz Zaferi'nin, Çanakkale'yi denizden geçmeyi tasarlayanları düş kırıklığına uğratırken, askerlere büyük güç ve moral verdiğine, direniş gücünü artırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Cephesi'ndeki üstün başarılarıyla herkesin sevgi, saygı ve övgüsünü kazanan Mustafa Kemal Atatürk, böylelikle büyük bir komutan ve önder olarak yakın gelecekte dünya tarihinde oynayacağı rolün işaretlerini vermiştir. Çanakkale Zaferi'nden güç alan ulusumuz, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında bütünleşerek emperyalist devletlere karşı dünyada ilk bağımsızlık mücadelesini vererek büyük bir zafere imza atmıştır."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
  1. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi
  2. Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın
  3. Eğitim İş Sendikası

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