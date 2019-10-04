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Şehitlere ve dini değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden 17 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi.

04 Ekim 2019 Cuma 15:10
Şehitlere ve dini değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı

17 yaşındaki O.K., sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, şehitlere ve dini değerlere küfür ve hakaret etti.

Adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer’de babasının evinde yakalanarak Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:10
  1. İstanbul
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