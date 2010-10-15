0553 313 94 23

Şehitler uğurlanıyor

Şehitler için Elazığ’da askeri tören düzenlendi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Şehitler uğurlanıyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Elazığ Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen ile Jandarma Komando Er İbrahim İşcan için düzenlenen törene, iki şehidin yakınları ile Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı törenin ardından Mergen’in cenazesi Afyonkarahisar’a, İşcan’ın cenazesi de İstanbul’a askeri uçakla gönderildi.

ŞEHİT ERİN BABASI: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan er İbrahim İşcan’ın baba ocağına ateş düştü. Şehit er İbrahim İşcan’ın Sancaktepe’de yaşayan ailesi, oğullarının şehadet haberini önceki gece aldı. Oğlunun şehit olmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan baba Muzaffer İşcan, oğluyla telefonla sık sık görüştüğünü söyledi. İşcan, “Burayı özlediğini söylüyordu. 8 aylık askerdi. Artık sözün bittiği yerdeyiz. İnşallah başka canlar yanmaz” dedi. Şehit İbrahim İşcan’ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT MENGEN DEFNEDİLDİ

Çatışmada şehit olan Jandarma uzman çavuş Yasin Mengen ise, memleketi Afyonkarahisar’da İmaret Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine, askeri, mülki ve idari yetkililer ile, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede teröre lanet yağdı.

PKK’LILARA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan Tunceli’de 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlar yoğun sis ve engebeli araziye rağmen sürüyor. Operasyonlarda 3 terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgeye asker sevkıyatının ve hava desteğinin devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:31
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Elazığ
  4. Afyon
  5. arşiv haber
  6. yeni akit gazetesi
  7. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırınınızı sık sık temizlemelisiniz
    1. Fırınınızı sık sık temizlemelisiniz
    2. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    3. Kavaf: Çocukları koruyacağız
    4. Renault'dan ÖTV indirimine ek sıfır..
    5. Canları yerine evlerini tercih ettiler
    6. Bu savcı ihraç edilmezse, kimse..
    7. Abim ölmeseydi, Demirel Köşk'e çıkamazdı
    8. Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum
    9. İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4..
    10. Anneleriyle aralarına ‘vize ihlâli’..
    11. Reçete hazırlayan makine ürettiler
    12. Dünyaya yeniden merhaba
    13. Asya borsaları
    14. Biz engelliyiz, sizin probleminiz ne?
    15. Gül’e seslenen acılı evlat haberi..
    16. 'Lübnan'ın çabaları tansiyonun..
    17. MHP, jandarma kıskacında
    18. Vodafone'dan "müziğe" 8 yılda 100..
    19. Hayatın ikiyüzlülükleri
    20. Borsa, güne düşüşle başladı
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...