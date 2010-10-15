Şehitler uğurlanıyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Elazığ Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen ile Jandarma Komando Er İbrahim İşcan için düzenlenen törene, iki şehidin yakınları ile Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı törenin ardından Mergen’in cenazesi Afyonkarahisar’a, İşcan’ın cenazesi de İstanbul’a askeri uçakla gönderildi.



ŞEHİT ERİN BABASI: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ



Tunceli’nin Ovacık ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan er İbrahim İşcan’ın baba ocağına ateş düştü. Şehit er İbrahim İşcan’ın Sancaktepe’de yaşayan ailesi, oğullarının şehadet haberini önceki gece aldı. Oğlunun şehit olmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan baba Muzaffer İşcan, oğluyla telefonla sık sık görüştüğünü söyledi. İşcan, “Burayı özlediğini söylüyordu. 8 aylık askerdi. Artık sözün bittiği yerdeyiz. İnşallah başka canlar yanmaz” dedi. Şehit İbrahim İşcan’ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.



ŞEHİT MENGEN DEFNEDİLDİ



Çatışmada şehit olan Jandarma uzman çavuş Yasin Mengen ise, memleketi Afyonkarahisar’da İmaret Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine, askeri, mülki ve idari yetkililer ile, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede teröre lanet yağdı.



PKK’LILARA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR



Öte yandan Tunceli’de 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlar yoğun sis ve engebeli araziye rağmen sürüyor. Operasyonlarda 3 terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgeye asker sevkıyatının ve hava desteğinin devam ettiği bildirildi.