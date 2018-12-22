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Mazhar Alanson: Babayiğitler şehit oluyor, papağan kadar konuşulmuyor

Reyting canavarı Murat Özdemir tarafından işkenceye maruz kalan, gördüğü tedavi sırasında da ölen papağanın, medya tarafından gündem yapılması hakkında konuşan sanatçı Mazhar Alanson, "Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada... Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı... Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. " dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:01

Reyting uğruna enteresan kişileri televizyon kanalına çıkaran Acun Ilıcalı'nın son "bombası" Murat Özdemir, papağanına şiddet uygulayıp ölümüne neden oldu, sonrasında akıl hastanesine sevk edildi. Konu medya tarafından sürekli gündemde tutulunca, toplumun duyarlı kesimi sessizliğini bozmaya başladı. Son olarak ünlü sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz akşam verdiği konserde işkence edildikten sonra hayatını kaybeden papağan Bahtiyar ile ilgili açıklamarda bulundu. 

Şehitler konuşulmuyor, papağan konuşuluyor

Konser sırasında seyircileriyle sohbet eden Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. " dedi.

Meşhur şarkısını Kâbe için yazmış

Alanson, sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım’ ı nasıl yazdığını da anlattı. Şarkısının aslında Kâbe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “ ’Yandım Yandım’ kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kâbe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:01
  1. mazhar alanson
  2. papağan
  3. murat özdemir
  4. şehit

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