Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik: Trafik tamamen durdu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri intihar girişimine müdahale ediyor...18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:47
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında köprü demirlerine çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunuyor.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan şahıs için ikna çabalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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