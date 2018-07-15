Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geliyor.

Bazı vatandaşlar da gruplar halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar Altunizade'den köprü istikametine doğru ilerliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi tarafından köprüye doğru yürüyor. Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçiyor. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.

Köprünün Altunizade tarafında yer alan arama noktalarından geçen vatandaşlar ise tören alanına girmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise koşarak alana ilerledi.

Engelli bir kadın da tekerlekli sandalyeyle tören alanına gelenler arasındaydı. Alanda bir grup genç 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart taşıyor.

Bu arada, tören alanında da hazırlıklar sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve itfaiye araçları da konuşlandırıldı. Kurulan platformda teknik ekipler son provalarını yaptı. Bazı basın mensupları kendileri için kurulan platformda anma töreninin başlamasını beklerken, haber kanalları ise 15 Temmuz'a ilişkin yayınlarını sürdürüyor.

Ayrıca alana gelen vatandaşlara meyve suyu ve sandviç ikram ediliyor. Anma programına katılanlara Hamidiye firmasınca üzerinde 15 Temmuz anısına özel logo bulunan su şişeleri dağıtılıyor. Pet şişelerin üzerinde, "Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla." ifadesi yer alıyor

Türk Telekom ve Turkcell de alanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor.

Kısıklı'ya çıkan yollar üzerinde de polis güvenlik noktaları oluşturdu. Kısıklı Meydanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na gelen vatandaşlar da çimlerde oturarak bekliyor. Kurulan stantlardan da vatandaşlara yemek ikramında bulunuluyor.

Vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgede de toplanmaya başladı.