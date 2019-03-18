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Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı

Kayseri’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı

Kayseri’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu cennet vatan için kefensiz yatmak için bekleyen milyonlarca Türk evladı var” dedi.



Kayseri’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. İlk etkinlik, Kartal Hava Şehitliği’nde düzenlendi. Etkinliğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Bekmez, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet İbrahim Kulular, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, “Ecdadın bize bırakmış olduğu bu vatan nöbetinin sahipleri olarak burada onur ve gururla durabiliyoruz. Bizler bu vatanı emanet aldığımız gibi yarınlara taşıyacağız. Onun için de şehit ailelerimiz o onuru ve gururu yaşayarak bugün buradalar” dedi.



Şehit kızı Burçin Yakut ise, “18 Mart Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Çanakkale, Tür tarihinin en kanlı zaferi, et ile demirin, ateş ile suyun kapışmasıdır. Bu ölüm kalım harbi tarihin şerefli sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Bugün tarihe altın harflerle kazınan Türk milletinin şanlı zaferinin günüdür. Bugün yurdun her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür” dedi.



Vali Şehmus Günaydın ve protokol, konuşmaların ardından şehit mezarlarını gezerek, karanfil bıraktı. Vali Günaydın, şehit aileleri ile sohbet ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Protokol üyeleri daha sonra Polis Şehitliği’ne geçti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Vali Şehmus Günaydın burada da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret


Protokol daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan ile görüştü. Şehmus Günaydın ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizler bu toprakları kolay kolay yurt edinmedik. Bunun için çok bedeller ödendi. Bu cennet vatanı kendimize yurt edindiğimiz günden beri birçok saldırı ve ihanetle karşı karşıyayız ve ilerde de bu saldırı ve ihanetler devam edecektir. Hangi maskeyi takarsanız takın, biz sizi tanıyoruz. Biz ihanet eden bu hainleri, ülkemize ve milletimize saldıranları çok iyi biliyoruz. Onlarda şunu çok iyi bilsinler ki, bu cennet vatan için kefensiz yatmak için bekleyen milyonlarca Türk evladı var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
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