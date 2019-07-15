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Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.


Payas Şehitliğinde yapılan anma etkinliklerine Kaymakam Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehitlerin kabri başında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.


Kaymakam Dr. Polat Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehitlerin demokrasi, milli irade, bağımsızlık ve bayrağımız için canlarını feda ettiklerini, haklarının ödenemeyeceğini, onları her daim rahmet, minnet ve şükranla yad edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
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