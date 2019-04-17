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Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye şairler; ‘’14-20 Nisan Şehitler Haftası’’ münasebetiyle, şehit düşen askerler ve tüm şehitler için, duygulanarak duygu yüklü şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile dernekte binasında okudular.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:29
Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye şairler; ‘’14-20 Nisan Şehitler Haftası’’ münasebetiyle, şehit düşen askerler ve tüm şehitler için, duygulanarak duygu yüklü şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile dernekte binasında okudular. Ozanlardan Arif Çayır, şehitlerimizin ruhuna yad edilmesi için, kahramanlık türkülerini seslendirdi. Şiirler okunurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı. Dernek binasında yapılan şiir etkinliğinde, şehitler yâd edildi. Şehitler için şiirleri okunurken; duygulu anlar yaşanması, şairleri çok etkiledi.


Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar; şairlerin, askerler ve tüm şehitlerimiz için ’Sultanönü Şiir Akşamları’nda okudukları şiirlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Şehit düşen askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için; şairlerimiz, duygulanarak ve hüzünlenerek şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile okudular. Şiir etkinliğimize katılan 27 şairimiz; okudukları şiirler ile, şehitlerimizin ruhlarına yâd edildi. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Terör örgütlerine karşı savaşan askerlerimize, Allah’ım yardımcı olsun. Şairler; şiirlerini, ülke güvenliği için canlarını feda eden şehitlerin anısına ve ruhuna seslendirdiler ve tüm şehitlerimiz için dualar ettiler. Şehitlerimiz nur içinde yatsınlar’’ diye duygularını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:29
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