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Şehitler için sela okuyan imama çirkin saldırı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Esenler Camii'nde görevli imam dün gece 15 Temmuz şehitleri için sela okuduktan sonra bir grup genç tarafından darp edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:47

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi’ndeki caminin 22 yıllık imamı Faruk Açıkgöz Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı gereği 15 Temmuz gecesi 00.13’te şehitler için sela okudu.

SELANIN ARDINDAN DARP EDİLDİ

İmam Açıkgöz, selayı okuduktan sonra camiye giren 2 kişiden İ.Ö.(22) ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini öne sürdü. İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarmaya, mahalle muhtarına, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayı duyunca imama destek vermek amacıyla Esenler Camii’ne geldiklerini kaydeden Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesinin alındığı ve savcılık sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen İ.Ö.’nün adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:47
  1. Tekirdağ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hüseyin hüseyin 46 dk önce
    islama düşman olanlar hollanda ve avusturya gibi ülkelere defolun gidin.
  • cihadcihad23 dk önce
    adli kontrolmuş ne hoş sanki kendi kontrol ediyo geldimi he geldi imza attımı attı ha vatandaşa yumruk attı sadece imza atıyo ver buna bi para cezası nasıl hakimsinsizin insiyatifiniz varda vatandaşa yok ellaam
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc52 dk önce
    Onlar acaba Yunan soylularindanmi yoksa Dimitri mi iIvan`larmi
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