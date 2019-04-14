Şehitler için mevlit okutuldu
Bitlis Güroymak ilçesi Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.14 Nisan 2019 Pazar 12:09
Bitlis Güroymak ilçesi Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.
Güroymak Hacı Selim Özmen Camii’nde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, hep bir ağızdan şehitler için dua etti. Vatandaşlara mevlit şekeri ve lokumun ikram edildiği programa; Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, emniyet personelleri katıldı.
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