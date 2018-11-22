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"Şehitler İçin Bir Fidan da Senden Projesi"

Proje kapsamında Kartal'da, şehitler için fidan dikildi

22 Kasım 2018 Perşembe 14:01
"Şehitler İçin Bir Fidan da Senden Projesi"

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi'nin, Kartal Gönüllüleri Platformu ile yürüttüğü "Şehitler İçin Bir Fidan da Senden Projesi" kapsamında şehitler için fidan dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi çalışanları ve platform mensupları, proje çerçevesinde, Esentepe'de yer alan Mehmet Ali Büklü Parkı'nda bütün şehit polis ve askerler adına fidan dikti.

Programa, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Feyyaz Kaynak, Nuran Keriş, Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, İmar ve Şehircilik Müdürü Müjgan Özer, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun, muhtarlar, platformun üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen ay kaybettikleri Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan'a bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Hülya Çimen Koyun, "Kartal Belediyesi olarak doğayı korumak ve yeşil alanları artırmak konusunda başkanımızın liderliğinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Ancak bu etkinlik, ithaf edildiği kişiler açısından çok anlamlı. Bu minvalde tüm şehit ve askerlerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum." ifadelerini kullandı.





Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:01
  1. Fidan dikimi
  2. Kartal Belediyesi
  3. Şehitlerimiz

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