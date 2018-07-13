0553 313 94 23

Şehitler için 350 kilometre pedal çevirecekler

Kayseri'den yola çıkan bisiklet sporcuları, 15 Temmuz şehitlerini anmak için FETÖ'cü hainler tarafından hedef alınan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar 350 kilometre pedal çevirecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:21
Şehitler için 350 kilometre pedal çevirecekler

"15 Temmuz Bisiklet Grubu" ismiyle faaliyet gösteren bisikletçiler, Ankara yolculuğu öncesi Kartal Şehitliği'nde kabirleri ziyaret ederek dua okudu.

Grup adına açıklama yapan ekip lideri Hamza Şeker, bisikleti hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini, bir yandan spor yapıp diğer yandan da milli ve manevi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

'15 TEMMUZ BİR MİLAT'

Şeker, 15 Temmuz'u milat kabul ettikleri için ekiplerinin ismini 15 Temmuz Bisiklet Grubu olarak belirlediklerini vurgulayarak, organizasyona ilişkin şu bilgiyi verdi:

"15 Temmuz'un birinci yılında 220 kilometrelik bir turla Ömer Halisdemir'in kabrine gittik, makamını ziyaret ettik. Yine Afrin operasyonundaki askerlerimize destek olmak için bir organizasyon yaptık. Oraya gittik, askerlerimize ikramlarda bulunduk. 90 kilometrelik bir sınır turu yaparak askerlerimizi ziyaret ettik. Şimdi de 15 Temmuz'un ikinci yılında bu mücadelenin, zaferin başkenti olan Ankara'da bir numaralı hedef olan Külliye'ye tur yapacağız. Külliye'den sonra da hainler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret edeceğiz. Demokrasimizi yıkmaya çalışan hainlere 'biz buradayız, yapılmaya çalışanların farkındayız' demeye çalışacağız."

Açıklamanın ardından sporcular Kayseri'den Ankara'ya doğru yola pedal çevirmeye başladı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:21
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. fetö
  4. 15 temmuz
  5. 15 temmuz şehitleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Damat online satış ile uçtu
    1. Damat online satış ile uçtu
    2. Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun..
    3. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    4. Adnan Oktar'ın adamı polisi..
    5. FED Başkanından faiz indirimi sinyali
    6. Yasin Öztekin kimdir?
    7. 657’de reform zamanı
    8. Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!
    9. Van Jandarma Komutanlığı'ndan..
    10. Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz..
    11. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve..
    12. Tansiyon ve kalp hastalarına sıcak..
    13. Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
    14. Lavanta işine giren ev hanımı, gözünü..
    15. KPSS'ye 1 milyon 234 bin aday girmesi..
    16. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları..
    17. Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması!
    18. Ali Koç Barcelona ile anlaştı!..
    19. Şehitler için 350 kilometre pedal..
    20. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...