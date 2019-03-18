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Şehitler gözyaşları ve dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü’ndü Balıkesir Valiliği’nin düzenlediği programla şehitler anıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
Şehitler gözyaşları ve dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü’ndü Balıkesir Valiliği’nin düzenlediği programla şehitler anıldı. Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı’na çelenk konularak, Şehitlik Defteri imzalandı. Düzenlenen anma programında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.


Balıkesir Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin ile protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Şehitler Anıtı’na çelenk sunumunun ardından İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Bnb. Mehmet Özgür Çekiç Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.


Binbaşı Mehmet Özgür Çekiç yaptığı konuşmada, “Mazisi insanlık tarihiyle başlayan Yüce Türk Milleti dünya tarihine unutulmayacak, ders alınacak ve yaşatılacak birçok destan yazmıştır. Ancak bir benzeri dahi yoktur ki; insan dayanıklılığı, inisiyatifi, cesaret ve kararlılığı bir ülkenin geleceği üzerinde bu kadar tesirli olsun. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Yüce Türk Milleti’nin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı, Türk Milletinin kaderinin ve zamanın akışının değiştiği tarihi bir olaydır. Bir milletin gücü, saygınlığı, onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu şehit kelimesinde gizlidir. Aziz vatanımızı canı pahasına şan ve şerefle korumuş ve en kutsal mertebeye ulaşmış aziz şehitlerimize bir kez daha şükran ve minnetle anmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında bu büyük millet, şehit olmayı her zaman bir onur ve g3urur kaynağı olarak görmüştür. ‘Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizesi, bu anlayışımızın bir göstergesidir. Bağımsız bir devlet olarak atalarımızın bizlere emaneti olan bu topraklarda, dünyanın saygın devletlerinden biri olarak yaşamamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz; çünkü onlar bu kutsal vatanı ve şanlı ay yıldızlığı bayrağı canlarını feda ederek bizlere emanet ettiler” diye konuştu.


Konuşmanın ardından Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri şehitlik defterini imzalayarak şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı. Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler şehitlerin kabirleri başlarındaki şehit ailelerine sabırlar diledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
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