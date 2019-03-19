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Şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 11:02
Şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.


Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlasında gerçekleşen etkinlikte, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’ın açış konuşmasının ardından “Şehitlik Ormanı”nın tanıtımı gerçekleştirildi.


Anısına fidan dikilecek Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin, Şehit Piyade Er Hakan Atan ve Şehit Muhabere Uzman Çavuş Samet Özkan’ın özgeçmişlerinin okunmasından sonra fidanlar toprakla buluşturuldu. Diktiği fidanların can suyunu veren Vali Mahmut Demirtaş, "Atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı gerektiğinde aynı fedakarlık ve kararlılıkla koruyacağız" dedi.


Fidan dikim ve bakım etkinliğinin ardından Vali Demirtaş, beraberindekilerle şehitliği gezdi. Büyük Zafer ve Atatürk konulu fotoğraf sergisi ziyaretiyle devam eden etkinlik, rölyef tanıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.


Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile şehit aileleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:02
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