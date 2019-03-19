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Şehitler anısına fidan diktiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitler adına fidan dikim seferberliği başlattı.

19 Mart 2019 Salı 15:37
Şehitler anısına fidan diktiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitler adına fidan dikim seferberliği başlattı.


Her defasında şehitler onuruna çeşitli etkinlikler ve anma programları düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Zeytindalı Okul Kampüsünde öğrenciler ile birlikte şehitler onuruna fidan dikildi. Gençlerde aidiyet duygusunu pekiştirmek adına başlatılan ağaç dikim programı belediye ve il milli eğitim müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Programa katılarak gençlerle birlikte ağaç diken Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek onları minnetle yad ettiklerini belirtti.


Ülkemiz için bayrağımız için ölen tüm şehitlerimiz adına ağaç diktiklerini belirten Çiftçi, “Çok anlamlı bir gündeyiz, Çanakkale destanın 104. yıldönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale destanı, ecdadın geçmişte kanları pahasına bu toprakları bize yurt kılma adına çok önemli bir mücadelede bulundular. 250 Bine yakın şehit verdik, Ülkemiz için bayrağımız için tüm şehitlerimiz adına Zeytindalı Okul Kampüsünde öğrencilerimiz ile ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Buradan tüm dünya ya huzur, barış ve mutluluk nasip olmasını diliyoruz. Vatanı sevmek, iyi okumaktan topluma faydalı ve üretken olmaktan geçer. İşte bunun için hiç düşünmeden canlarını veren ecdadımız bizlere çok onurlu ve güzel bir vatan bırakmıştır. Ne kadar hizmet etsek azdır. Emanet siz gençlerimize tevdi edilecektir, yarın Belediye Başkanları, Öğretmenleri, Mühendisleri, Mimarları ve Doktorları sizlersiniz. Bu yüzdendir ki size önerimiz bu cennet vatanı sevmeniz. Tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, onların gözleri hiçbir zaman arkada kalmasın” dedi.


“Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınıyoruz”


Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırını kınayarak şehit olanlara Allah’tan Rahmet dileyen Çiftçi, “Yeni Zelanda’da 49 Müslümanın katliamı gerçekleşti. Terörün adresi, memleketi, dini ve milleti yok. Hangi ülkede ve hangi kıtada olursa olsun her türlüsünü kınıyoruz. Bize düşen hep birlikte bu terör karşısında haykırmaktır. Özellikle Cuma namazı saatinde bir ibadethanede yaşanan bu katliamı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bizler hiçbir zaman sükûnetimizi bozmayacağız muhakkak cezalarını çekeklerdir ve insanlık adına bu hareketlerinden dolayı her zaman utanacaklar. Kazan yine insanlık olacak. Buradan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Müslüman dünyanın diğer ucunda bile olsa bizim kardeşimizdir” açıklamasında bulundu.


Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise, “Bu gün Çanakkale zaferinin 104. Yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte ağaç dikim faaliyeti gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:37
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