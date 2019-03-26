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Şehitler anısına 20 metrelik Türk Bayrağı astılar

Zonguldak Alaplı İlçesi Sabırlıköyünde bulunantepeye köylüler şehitler anısına yaptırdıkları Türk bayrağını astılar.

26 Mart 2019 Salı 16:32
Şehitler anısına 20 metrelik Türk Bayrağı astılar

Zonguldak Alaplı İlçesi Sabırlıköyünde bulunantepeye köylüler şehitler anısına yaptırdıkları Türk bayrağını astılar.


Alaplı İlçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabırlı köyünde yaşayan Muhtar Alpaslan Bozkurt gittiği bir başka köyde bulunanasılı olarak gördüğü Türk Bayrağını görüp etkilendi. Bunun üzerine BozkurtKöylülerin’de imkanlarıyla şehitler anısına 20 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 5 metre uzunluğunda Türk Bayrağı yaptırdı. Köylülerinde yardımıyla yaptırılan direk köy muhtarı Alpaslan Bozkurt’un büyük bir özenle hazırlanan Türk Bayrağı asılarak köyün en zirve tepesindedalgalandırılmaya başlandı.


Köyün muhtarlığını yapan Alpaslan Bozkurt, bir başka ilçenin Köyünegittiğinde orada gördüğü bayraktan’tançok etkilendiğini belirterek Köyün imkanlarıyla bayrak direği ve Türk bayrağı yaptırdığını ve şehitler anısına köylülerinde yardımıyla tepeye diktiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:32
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