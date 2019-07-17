Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliğinde 15 Temmuz temizliği

Çanakkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Başkanlığı iş birliğiyle 57. Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi alanında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Bölgeye ulaşım için Kilitbahir iskelesinde saat 09:00-10:00 saatleri arasında Tarihi Alan Başkanlığına ait bir servis aracı da tahsis edildi. Temizlik ve bakım çalışması, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de iştirakiyle gerçekleşti. Kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlüler tarafından yapılan temizlik ve bakım çalışması ile şehitler ve gaziler yad edildi.