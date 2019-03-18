0553 313 94 23

Şehitler Abidesi Camii zaferin 104’üncü yılında açılıyor

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camii, bugün açılıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:25
Şehitler Abidesi Camii zaferin 104’üncü yılında açılıyor

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camii, bugün açılıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılında açılacak caminin yapımında 250 metreküp sarıçam ahşabı kullanıldı. Minaresi Antalya’dan getirilen limra taşından yapılan caminin dışına, doğaya uygun şekilde aşı boyasıyla modern bir görünüm kazandırıldı. Aynı anda 350 kişinin ibadet edebileceği cami için yaklaşık 4 milyon lira harcandı. Törene hazır hale getirilen camiye son olarak, “Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz” ayetinin yazılı olduğu tabela asıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:25
  1. Antalya
  2. tarihi Gelibolu Yarımadası
  3. Hisarlık Tepe mevkisi
  4. Şehitler Abidesi Camii
  5. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı
  6. limra taşı
  7. Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    1. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    2. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    3. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    4. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    5. 33 yıldır protez kolları ile..
    6. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    7. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    8. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    9. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    10. GRAFİKLİ - Anadolu Efes'te 4. dalya..
    11. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    12. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    13. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    14. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    15. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    16. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    17. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    18. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    19. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    20. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu