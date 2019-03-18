Şehitler Abidesi Camii zaferin 104’üncü yılında açılıyor

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camii, bugün açılıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılında açılacak caminin yapımında 250 metreküp sarıçam ahşabı kullanıldı. Minaresi Antalya’dan getirilen limra taşından yapılan caminin dışına, doğaya uygun şekilde aşı boyasıyla modern bir görünüm kazandırıldı. Aynı anda 350 kişinin ibadet edebileceği cami için yaklaşık 4 milyon lira harcandı. Törene hazır hale getirilen camiye son olarak, “Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz” ayetinin yazılı olduğu tabela asıldı.